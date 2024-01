Microsoft supera Apple e se torna empresa mais valiosa do mundo

Ações da big tech foram impulsionadas pelo investimento em IA; fabricante do iPhone teve início de ano abaixo das expectativas

É a 1ª vez desde 2021 que a Apple fica atrás da Microsoft Wikimedia Commons – setembro de 2016

PODER360 11.jan.2024 (quinta-feira) – 18h01



A Microsoft ultrapassou a Apple e se tornou a empresa mais valiosa do mundo nesta 5ª feira (11.jan.2024). Impulsionadas pelo forte investimento em IA (inteligência artificial), as ações da big tech subiram cerca de 1,5%. O valor de mercado da companhia chegou aos US$ 2,888 trilhões. As informações são da Reuters.

Por outro lado, a fabricante do iPhone teve um início fraco em 2024. As ações da empresa caíram recuaram 0,5% nesta 5ª feira (11.jan), registrando uma capitalização de mercado de US$ 2,887. É a 1ª vez desde 2021 que a Apple fica atrás da Microsoft.

As preocupações com as vendas do iPhone, carro chefe da empresa, afetaram o desempenho da big tech. Na China, as vendas do celular caíram 30% na 1ª semana deste ano.

Enquanto isso, os investimentos da Microsoft na OpenIA, desenvolvedora do ChatGPT, alavancaram a capitalização de mercado da companhia.

No acumulado de 2024, as ações da Apple desvalorizaram 3,3%. Já as da Microsoft tiveram alta de 2% no mesmo período.