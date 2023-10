Milei acusa Lula de agir contra sua candidatura: ‘Casta vermelha treme’

O candidato a presidência da Argentina, Javier Milei, acusou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de agir contra sua candidatura, o que favoreceria seu adversário, o ministro da Economia, Sérgio Massa. “A casta vermelha treme. Muitos comunistas nervoso e com ações diretas contra mim e meu espaço. A liberdade avança! A liberdade avança”, escreveu o economista em sua conta no Twitter. A publicação foi feita tendo como base uma matéria feita pelo jornal O Estado de São Paulo, em que diz que o presidente Lula atuou em operação para banco emprestar US$ 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei, que é cotado com favorito para vencer as eleições que acontecer no dia 22 de outubro. A Argentina vive uma situação econômica complicada, com a inflação acima de 100%, falta de dólares e dívida bilionária com Fundo Monetário Internacional (FMI).

A reportagem fala que Lula teria utilizado do peso e influência do Brasil na Comunidade Andina de Fomento (CAF) para aprovar, junto aos demais países-membro, o envio do recurso diretamente ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em nome da Argentina, garantindo um desembolso de US$ 7,5 bilhões ao país. Em resposta à Jovem Pan, o Planalto e a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, negaram que tenha havido interferência. Tebet inclusive negou que tenha recebido ligação ou orientação de Lula quanto ao empréstimo à Argentina. Contado, o Itamaraty informou que “as relações entre Brasil e Argentina está inserido nas relações de Estado entre os país e que a gestão que tem sido feita em favor do país vizinho junto a organismos financeiros multilaterais, a exemplo do CAF e FMI, acontecem desde que Lula assumiu o cargo” e levam em consideração a importância da Argentina como país vizinho e importante ator econômico.

O Ministério das Relações Exteriores também ressalta que a interlocução que existe entre o ministro argentino Sérgio Massam, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “existe desde a transição de governo, então não se trata de algo que tenha ocorrido pontualmente em contexto eleitoral do país vizinho”. As eleições na Argentina acontecem em menos de 20 dias e Milei e Massa aparecem como os principais nomes – eles devem disputar o segundo turno, marcado para 19 de outubro. Uma pesquisa do Centro Estratégico Latino americano de Geopolítica (CELAG), divulgada no final de setembro, mostrou que Milei, do A Liberdade Avança, vencedor da PASO, realizada em agosto, aparece com 33,2% das intenções de votos, contra 32,2% de Sergio Massa, do União pela Pátria. Na terceira posição aparece Patricia Bullrich, do partido Juntos por el Cambio, com 28,1%.

TIEMBLA LA CASTA ROJA

Muchos comunistas enojados y con acciones directas contra mi persona y mi espacio…

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/BIZoPu8TT4 — Javier Milei (@JMilei) October 4, 2023