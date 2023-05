Mineira Natália Deodato é a campeã do reality de confeitaria do SBT

Bad Nat disputou o troféu “mais doce do Brasil” ao lado da atriz Dani Gondim e do humorista Rodrigo Capella 08/05/2023 10:13, atualizado 08/05/2023 10:14

Natália Deodato (Foto: Marcelo sa Barretto e Léo Franco)

A mineira Natália Deodato, a eterna “Barbie Profissões”, desbloqueou um novo talento. Nesse sábado (6/5), a ex-BBB sagrou-se campeã do reality culinário Bake Off Brasil Celebridades 2023, do SBT.

Bad Nat disputou o troféu “mais doce do Brasil” ao lado da atriz Dani Gondim e do humorista Rodrigo Capella. A mineira conquistou o paladar dos jurados Carlos Bertolazzi e Beca Milano com o sabor e a apresentação de um bolo em homenagem aos anos 1950. Natália participou também do BBB22.

