Ministério da Educação anuncia reajuste de 15% no piso salarial de professores

O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira, 16, o reajuste de 15% do piso salarial de professores. Nas redes sociais, o chefe da pasta, Camilo Santana, disse que assinou portaria que fixa o valor de R$ 4.420,55 como mínimo da remuneração, aumento de cerca de 15%. Inclusive, o valor é R$ 574,92 maior do que era cogitado anteriormente. No ano passado, o piso era de R$ 3.845,63. “A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país”, escreveu o ministro da Educação no Twitter.

Anuncio aos nossos professores e professoras que assinei portaria que estabelece o novo Piso Magistério 2023: R$ 4.420,55. O piso de 2022 era R$ 3.845,63. A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país. pic.twitter.com/7rRoCmzIMZ — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 17, 2023