Ministério quer cortar desmatamento da Amazônia pela metade até julho

Secretário extraordinário do Meio Ambiente diz que meta servirá como guia para plano de zerar o desmatamento até 2030

PODER360 20.fev.2024 (terça-feira) – 7h00



O secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, disse na 6ª feira (16.fev.2024) que o objetivo do governo federal é reduzir o desmatamento na parte brasileira da Floresta Amazônica em 50% até julho de 2024. A meta engloba dados que vão desde agosto de 2023 até o 7º mês deste ano, totalizando 12 meses. Em seguida, o ministério almeja reduções sucessivas da devastação no bioma de 20% a 25%. “Isso significa um número inferior à menor taxa de desmatamento da história do Brasil, que ficou na casa dos 4.000 km2. Podemos atingir um índice abaixo de 3.000 km2 de desmatamento ano a ano”, afirmou ao Poder360. Os percentuais desenham o caminho até a meta ousada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de zerar o desmatamento em todos os biomas brasileiros até 2030.