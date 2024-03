Ministérios comandados por mulheres têm mais equidade de gênero

Só o Ministério do Planejamento, comandado por Simone Tebet, tem uma taxa percentual abaixo da média

Os ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial e da Cultura são os que têm mais mulheres em cargos de chefia que homens; na foto, as ministras Margareth Menezes (Cultura, à esq.) e a ministra Cida Golçalves (Mulheres, à dir.) e a primeira-dama Janja Lula da Silva (centro) Sérgio Lima/Poder360 – 1º.mar.2023

Bárbara Pinheiro 8.mar.2024 (sexta-feira) – 6h01



No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ministérios comandados por mulheres têm diferença menos discrepante entre cargos de chefia ocupados por mulheres e homens. Os dados são do Painel Estatístico de Pessoal.

Em 3 dos 9 ministérios chefiados por mulheres, há maior representação feminina em funções de liderança que homens. São eles:

Ministério das Mulheres (Cida Gonçalves), com 43 mulheres e 2 homens; Ministério da Igualdade Racial (Anielle Franco), com 32 mulheres e 17 homens; e Ministério da Cultura (Margareth Menezes), com 56 mulheres e 51 homens. Ainda entre os ministérios comandados por mulheres, 88,8% têm quantidade acima da média geral. Só o Ministério do Planejamento, de Simone Tebet, está abaixo. Enquanto isso, 60,8% dos liderados por homens estão abaixo da média.

Em janeiro, o governo tinha 38,4% de mulheres em cargos de liderança, comparado aos 61,6% de homens. Ou seja, dos 10.782 dos funcionários que ocupam tais funções, só 4.139 são mulheres, enquanto 6.643 são homens. É uma diferença de 2.504 funcionárias.

A análise é referente aos cargos de DAS (Direção e Assessoramento Superiores), FCPE (Funções Comissionadas do Poder Executivo), natureza especial, entre outros. As funções equivalem à coordenação-geral, direção, secretaria nacional, além de secretários especiais, secretários-executivos, entre outros.