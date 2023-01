Ministra da Cultura divulga balanço dos prejuízos causados ao patrimônio em invasões no DF

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, apresentou nesta quinta-feira, 12, um relatório feito pelos técnicos do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O documento, que ainda é tratado como preliminar, tem imagens e informações sobre os danos ao patrimônio público causados pelas invasões e depredações ocorridas em Brasília no último domingo, 8. O relatório também contém um plano de início dos trabalhos de restauração, com um detalhamento do que pode ser feito a curto e a médio prazo. No Palácio do Planalto, foram danificadas obras de arte como a tela “As Mulatas” do pintor Di Cavalcanti, além de presentes de outros países recebidos pelos governantes brasileiros, computadores, vidros e móveis. A ministra disse que o Governo Federal não mede esforços para recuperar o que for necessário: “Esse relatório ainda vai ser mais apurado e afinado, devido ao tamanho dos prejuízos que houveram. Isso acontecerá em três etapas, até a atualização total da recuperação dos patrimônios”.

O presidente do Iphan, Leandro Grass, trouxe a informação de que foi criada, nesta quinta, uma comissão com integrantes de vários órgãos do Governo Federal, incluindo especialistas e restauradores, para ajudar no processo de recuperação. Ainda não há uma estimativa financeira acerca destes reparos e o Ministério da Cultura pensa em abrir um canal para receber doações.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) informou que vai trabalhar em conjunto com o governo brasileiro para ajudar na recuperação das obras de arte e do patrimônio histórico e cultural danificados nos atos violentos. A diretora e representante do órgão no Brasil, Marlova Noleto, disse que especialistas em diferentes técnicas de restauro estão à disposição do Governo Federal e devem ajudar na restauração de obras de arte, mobiliário e estruturas dos prédios vandalizados.

*Com informações da repórter Paula Lobão