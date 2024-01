Ministra Guajajara segue internada, com exames “dentro da normalidade”

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 sonia guajajara stf marco temporal – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesSegundo boletim médico divulgado neste domingo (28/1), a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, segue estável e passa por uma bateria de exames preventivos no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor).

“A paciente segue estável em observação para continuidade do acompanhamento clínico e realização de exames. Os resultados até o momento estão dentro da normalidade”, informou o boletim.

Guajajara sentiu mal estar em uma agenda na tarde da última quinta-feira (25/1). Ela passou por atendimento médico inicial no Hospital Regional de Asa Norte (HRAN), em Brasília, e, na sexta-feira (26/1), foi internada em São Paulo.

De acordo com a equipe médica, a internação ocorreu por alteração da pressão arterial.

O acompanhamento é realizado pelos cardiologistas Iascara Wozniak de Campos e Sérgio Timerman.

Ainda no sábado, o presidente Lula (PT) informou, pelas redes sociais, que telefonou para a ministra e desejou melhoras a ela.

Hoje liguei para saber do estado de saúde da ministra @GuajajaraSonia. Ela está sendo bem amparada pela equipe de saúde. Desejo melhoras e que volte 100% para seguirmos um trabalho por mais direitos aos povos indígenas brasileiros.

— Lula (@LulaOficial) January 27, 2024

