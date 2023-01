Ministro de Minas e Energia diz que PF conduz inquérito sobre ataques a torres de transmissão

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), conversou com jornalistas na tarde desta terça-feira, 17, e afirmou que não é possível dizer se os ataques de vandalismo realizados às torres de transmissão de energia elétrica foram causadas por motivações políticas. De acordo com o chefe da pasta, o que é possível afirmar, “pelo fato de vários eventos convergirem”, o mais adequado é ser “proativos” e adiantar “possíveis problemas mais graves, usando todos os instrumentos de vigilância que o Estado possui”. Silveira ressaltou que a iniciativa privada se disponibilizou de maneira colaborativa a contribuir com tecnologias avançadas para ampliar a segurança das redes de transmissões, como o uso de drones para realizar os monitoramentos. “Hoje nós vivemos um momento de muitos instrumentos e vamos aproveitar essa oportunidade para poder instalá-los na inteligência das próprias empresas para vigilância dessas empresas, na questão de câmeras nas torres e uso de drones”, disse. Alexandre pontuou que a Polícia Rodoviária Federal irá se portar de maneira “ostensiva” e presencial nas estradas em que seja paralelas às linhas de transmissão e informou que a Polícia Federal irá presidir os inquéritos de apuração e punição àqueles que participaram dos atos de vandalismo nas torres de energia.

