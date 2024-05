Ministro Jader Filho se encontrará com governo do RS para debater questões das enchentes

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou, nesta quinta-feira, (9) de maio, durante participação no programa “Bom Dia, Ministro”, que deverá se reunir na próxima segunda com secretários de Habitação e de Infraestrutura, tanto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul quanto das prefeituras. O objetivo do encontro é que o Governo Federal, o governo estadual e a esfera municipal, caso o nível das águas tenha baixado, possam ter um cenário preliminar sobre a situação dos danos na infraestrutura do Rio Grande do Sul, de modo a nortear a extensão dos trabalhos e dos recursos que precisarão ser empregados nas ações de reconstrução do estado.

“Nós recebemos um pedido da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul para que essa reunião fosse transferida para segunda-feira. Nós, obviamente, prontamente atendemos. Até porque não queremos tirar nenhuma atenção, nem a energia de ninguém, para fazer uma reunião. Na verdade, as pessoas têm que estar realmente em campo e resolvendo os problemas urgentes das pessoas”, afirmou Jader Filho.

“Nossa intenção é justamente avaliar. Qualquer coisa que a gente fale agora a gente pode estar subavaliando ou superavaliando. A gente, primeiro, precisa deixar as águas baixarem, para a gente poder, a partir da informação, a partir do olhar dos técnicos, a partir do olhar dos prefeitos, dos vereadores, receber essa informação e, aí sim, falar de uma nova medida provisória, com novos valores, falar de novos projetos, falar numa discussão mais ampla com os prefeitos e com o governo do estado, no intuito de que a gente possa fazer esse processo de reconstrução”, finalizou.