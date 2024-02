O ex-jogador de futebol Ricardo Rocha está sendo acusado de abandonar a filha, Victoria Marçolla Valente, de 23 anos, após descobrir o resultado do teste de paternidade. Segundo a jovem, o tetracampeão mundial não quer registrá-la como sua herdeira e tem rejeitado qualquer tipo de contato.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, Victoria contou que decidiu falar sobre o pai porque “queria que todo mundo soubesse a verdade”. Segundo ela, Ricardo Rocha não responde as suas tentativas de contato. “Ele me bloqueou em todas as redes e WhatsApp”, disse.

A jovem descobriu a paternidade no ano passado após encontrar um exame de DNA na bolsa da mãe. O teste foi realizado após um pedido do próprio Ricardo Rocha.

Ex-jogador Ricardo Rocha (2)

Ex-jogador Ricardo Rocha

Moça de 23 anos descobre ser filha de ex-jogador e o acusa de abandono Reprodução

A mãe de Victoria diz que ela conheceu o ex-jogador em uma academia no Rio de Janeiro, em 1999, e que ele sabe da existência da menina desde 2020.

“Eu quis poupá-la. A partir do momento que eu botei uma pedra em cima, eu quis poupá-la. Desde pequena ela faz terapia, psicóloga, tinha problemas na escola. Isso se agravou muito na pandemia. Só um remédio que ela toma custa R$ 500. Comecei pedir ajuda e ele não se recusou”, disse ela.

“Ela é idêntica a ele, é parecida em tudo com ele, ela é a filha mais parecida com ele”, completou.

Ricardo Rocha já é pai de quatro filhos e está casado pela segunda vez. Atualmente, ele é contratado da Band como comentarista.