‘Momento marcante’, vibra Rezende após mais um gol pelo Bahia

O duelo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas, na noite desta quarta-feira (18), foi marcado por emoção. Depois de um início de muita intensidade, o tricolor viu o ritmo cair e marcou o gol do triunfo por 2×1 aos 45 minutos do segundo tempo.

O volante Rezende foi o herói do Esquadrão na Fonte Nova. Após o jogo, ele comemorou o tento e o faro de artilheiro que tem apresentado na temporada. Foi o segundo gol do camisa 5 em três partidas. Ele se igualou a Biel e Goulart como artilheiros do Esquadrão em 2023.

“É um momento marcante na minha vida, Eu tinha isso dentro de mim, não tinha marcado gol na Fonte Nova ainda e hoje fui corado. Mas o mais importante é o triunfo, colocamos a cabeça no lugar e lutamos até o final”, disse Rezende.

O triunfo colocou o Bahia na liderança do Campeonato Baiano. O Esquadrão soma agora nove pontos. O Itabuna, com seis, aparece em segundo lugar. O Dragão ainda joga na rodada.