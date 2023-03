Moradores do Parque São Cristóvão relatam insegurança após tiroteio: ‘Muito perigoso’

Na segunda-feira (6), os moradores do Parque São Cristóvão vivenciaram mais um episódio de medo depois que um tiroteio deixou três pessoas mortas, próximo à UPA do bairro. De acordo com um morador, que preferiu não se identificar, os primeiros tiros foram ouvidos por volta das 21h20 e reforçou o sentimento de insegurança compartilhado entre a vizinhança, que vem testemunhando dia após dia a violência do bairro crescer.

“Eu estava assistindo TV com os meninos e do nada começou uma rajada de tiro. Pensei que tinha sido na rua de baixo, porque o barulho foi muito perto. No começo foram uns oito tiros, depois uns três. Um brother lá perto do Tourinho falou que foi próximo de lá, na ladeira da UPA. Depois dos tiros, chegou uma viatura, limpou o sangue e levou os corpos. A mulher ainda estava respirando”, relata.

O morador ainda conta que duas das vítimas formavam um casal. Os dois tinham e mudado recentemente para o bairro e moravam de aluguel. A mulher foi identificada com o prenome Priscila. As outras vítimas não tiveram identificação formal divulgadas pela Polícia Civil ou reconhecidas pelos vizinhos.

Ainda, segundo o morador, o que houve na segunda-feira é um reflexo da violência crescente no bairro. “Ultimamente aqui está muito perigoso, [tem] assalto quase todos os dias. Está barril aqui”, resume.

Outro morador confirma o perigo e afirma que os vizinhos têm até se recolhido mais cedo. “Quando rolou o tiroteio, ninguém saiu na rua. A rua continuou vazia do jeito que estava. Minha coroa só viu pela gretinha a polícia chegar. Estava tudo deserto”, reitera.

Conforme a Polícia Civil, equipes estão em diligências coletando informações. Ainda não há linha de investigação ou informações sobre a autoria do crime. Nenhuma prisão foi realizada até o momento.