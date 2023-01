Moraes atende a pedido da PGR e determina abertura de novos inquéritos sobre invasão em Brasília

Investigações vão apurar financiadores, executores e autores intelectuais dos atos de vandalismo

Carlos Moura/SCO/STF

Decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de mais três inquéritos para investigar os responsáveis pela invasão das sedes dos três Poderes em Brasília, ocorrida em 8 de janeiro. A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na prática, ainda que similares, as investigações serão divididas entre os financiadores e participantes dos atos por auxílio material; os executores dos crimes que não foram presos em flagrante; e os autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos de vandalismo. Nos três casos serão investigados crimes como terrorismo, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. A abertura de um quarto inquérito já havia sido determinada por Moraes em 13 de janeiro. Neste caso, são investigadas as condutas de autoridades, como o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do agora ex-secretário Segurança do DF, Anderson Torres, preso por determinação de Moraes.