Tabata Amaral inicia pré-campanha em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) vai dar o pontapé inicial na pré-campanha à Prefeitura de São Paulo no próximo dia 25, aniversário da cidade. Segundo interlocutores da parlamentar, a expectativa é que o apresentador José Luiz Datena, recentemente filiado ao partido e possível candidato a vice na chapa, esteja presente no evento. Além disso, também é esperada a participação de outras autoridades da sigla, como a do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Os detalhes do evento ainda estão sendo fechados, mas a expectativa é que ela receba os companheiros de partido na casa onde cresceu, na Vila Missionária, bairro da zona sul da cidade.

‘Não pode ficar para trás’

Considerada uma pré-candidata forte, Tabata ainda não começou a percorrer a cidade em busca de eleitores, enquanto seus principais opositores já o fazem. Um aliado da deputado disse à Jovem Pan que é necessário que ela comece logo a investir em eventos na cidade, “para não ficar para trás”. Diferente de Amaral, outros candidatos já cumprem agendas de olho nas eleições municipais na capital paulista. Guilherme Boulos, deputado federal e pré-candidato pelo Psol, tem participado de agendas por diversos bairros da capital desde setembro do ano passado – e retoma a agenda, inclusive, na próxima terça-feira, dia 22, após retorno de viagem internacional. Ele fará uma caravana na Zona Leste, passando por Penha e Ermelino Matarazzo.

Enquanto isso, Ricardo Nunes, atual prefeito e pré-candidato a reeleição pelo MDB, tem feito eventos chamados “Prefeitura Presente”, em que cumpre agendas de um dia inteiro em diversos pontos da cidade. Mesmo fazendo parte da agenda como prefeito, a avaliação de interlocutores é que os compromissos são bons para o prefeito, já que o aproximam de um possível novo eleitorado.