Moraes nega novo pedido de soltura de ex-chefe da PRF Silvinei Vasques

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesO ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou um novo pedido de liberdade protocolado pela defesa do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. Ele está preso desde agosto do ano passado por suspeita de interferência nas eleições, com a realização de blitzes para dificultar o deslocamento de eleitores. As informações são do jornal O Globo.

A decisão de Moraes é do último dia 17 de dezembro. Os advogados de Vasques haviam alegado que ele não oferece riscos à investigação e ainda afirmaram que o detento está com problemas de saúde. O ministro, entretanto, afirmou que permanecem presentes os requisitos para prisão preventiva.

