Moro diz que petistas têm medo de Rosangela: “Chora, PT”

Mulher do senador, deputada foi criticada por Gleisi Hoffmann após mudar seu domicílio eleitoral de São Paulo para o Paraná

Especula-se que Rosangela poderia vir a disputar uma vaga ao Senado caso Moro tenha seu mandato cassado; na imagem acima, o casal Reprodução/YouTube – 25.dez.2021

PODER360 9.mar.2024 (sábado) – 17h29



O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) disse que o PT tem medo de sua mulher, a deputada federal eleita por São Paulo Rosangela Moro (União Brasil). A declaração do ex-juiz da Lava Jato se deu depois de a presidente da sigla, deputada Gleisi Hoffmann (PR), ter afirmado que o casal despreza a população do Paraná.

“Nem tem eleições no horizonte, mas é digno de nota o medo que o PT tem de Rosangela Moro”, declarou o senador em seu perfil no X (ex-Twitter) neste sábado (9.mar.2024). Completou sua mensagem com “chora, PT”.

Rosangela retornou seu domicílio eleitoral para o Paraná semanas antes do julgamento que pode cassar o mandato de Sergio. O senador é alvo de ações do PL (Partido Liberal), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).