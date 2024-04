Moro elogia julgamento, comemora absolvição e fala que decisão preserva ‘soberania popular’

O senador Sérgio Moro (União Brasil) comemorou sua absolvição de cassação, vencida nesta terça-feira (9) por 5 votos contra e 2 a favor em votação no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Em sua conta no X (antigo Twitter) o ex-juiz federal escreveu: “Há juízes em Curitiba. Em julgamento impecável, o TRE-PR, um farol para a independência da magistratura, honrou os votos de quase dois milhões de paranaenses e reconheceu a absoluta correção de minha campanha eleitoral. Seguimos, eu e meus eleitores, fortes no Senado Federal”. O senador era acusado, junto a mais dois suplentes, de abuso poder econômico e caixa dois no julgamento das ações que investigam irregularidades na campanha do ex-juiz da Lava Jato, no pleito de 2022.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Há juízes em Curitiba. Em julgamento impecável, o TRE-PR, um farol para a independência da magistratura, honrou os votos de quase dois milhões de paranaenses e reconheceu a absoluta correção de minha campanha eleitoral. Seguimos, eu e meus eleitores, fortes no Senado Federal. pic.twitter.com/D7PS0rZC4J — Sergio Moro (@SF_Moro) April 10, 2024

Em seu depoimento, Moro declarou: “O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedido pela população paranaense. Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da magistratura frente ao poder político”, afirmou . O senador também sobre as acusações referentes a sua pré-campanha em 2022 e o resultado da votação. “As despesas foram todas registradas. Então, os adversários as inflaram artificialmente e invocaram inexistente abuso econômico. As ações rejeitadas estavam repletas de mentiras e de teses jurídicas sem o menor respaldo, como assim reconheceu o tribunal. (…) Espero que a solidez desse julgamento sirva com um freio à perseguição absurda que eu minha família sofremos desde o início do mandato”, disse.

O julgamento, realizado em Curitiba, foi retomado e finalizado nesta terça após alguns pedidos de vista e adiamento. Os advogados do PL e PT, partidos que entraram com ação contra Sérgio Moro, disseram que vão recorrer da redação no Tribunal Superior Eleitoral.