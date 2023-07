Morre ex-deputado federal e fundador da Embelleze Itamar Serpa Fernandes

Na noite de terça-feira, 18, o ex-deputado federal Itamar Serpa Fernandes morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi comunicada pelas redes sociais, mas a causa não foi divulgada. O empresário foi deputado federal por três mandatos, atuando de 1995 a 2007. Ele também foi vereador de Nova Iguaçu (RJ) entre 1989 e 1994. Nascido em Vitória, no Espírito Santo, Itamar se mudou para o Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira. Formado em química, ele trabalhou na Bayer e fundou a empresa de produtos de beleza Embelleze no fim da década de 1960. A companhia deu origem ao Instituto Embelleze, que capacita profissionais do mercado da beleza.

Leia também

Família, amigos e fãs se despedem de João Donato: ‘Parecia um garoto’



‘Precisamos democratizar os cosméticos’, analisa presidente da Embelleze