PF cumpre mandados de prisão contra três suspeitos de participar do 8 de Janeiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 27, a 17ª fase da Operação Lesa Pátria, com objetivo de identificar pessoas que “depredaram, instigaram, financiaram e fomentaram” os atos de 8 de Janeiro, em Brasília, quando os prédios dos Três Poderes – Palácio do Planalto, Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal – foram invadidos e depredados. A corporação cumpre três mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Em comunicado, a PF informa que os fatos investigados constituem crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

