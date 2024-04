Morre o cartunista Ziraldo aos 91 anos

Criador do “Menino Maluquinho” morreu em casa dormindo na tarde deste sábado (6.abr)

Ziraldo morreu aos 91 anos Reprodução/Instagram – 23.fev.2024

PODER360 6.abr.2024 (sábado) – 17h23



O desenhista e escritor Ziraldo Alves Pinto morreu na tarde deste sábado (6.abr.2024) aos 91 anos. O criador do “Menino Maluquinho” morreu em casa, dormindo, na Zona Sul do Rio, por volta das 15h.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

O perfil do cartunista no Instagram publicou apenas uma ilustração do artista de um anjo.

Ziraldo nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga (MG). Era o mais velho de 7 filhos. Seu nome é uma junção dos de seus pais (Zizinha e Geraldo). É formado em direito.

Um dos fundadores do jornal O Pasquim, iniciou a carreira em 1950, na revista Era uma vez…. Também tem passagens pelas revistas A Cigarra e O Cruzeiro.

A morte do cartunista foi lamentada por políticos.

Lindbergh Farias (PT-RJ), deputado federal:

Ivan Valente (Psol-SP), deputado federal:

Ciro Gomes (PDT-CE), ex-candidato à Presidência:

Sâmia Bomfim (Psol