Morre o ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes

Ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes morreu na manhã deste domingo, 12. O experiente político amazonense, de 83 anos de idade, havia disputado as eleições para retornar ao cargo de chefe do Executivo estadual pela quinta vez, em outubro do ano passado, pelo partido Cidadania. Internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 25 de dezembro, Mendes enfrentava problemas respiratórios e já havia sido diagnosticado em novembro com uma pneumonia – além de uma crise de diverculite, uma inflamação no intestino grosso. No dia 6 de dezembro, o político teve alta após ser transferido a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresentar melhoras em seu quadro. Doze dias depois, Amazonino voltou a ter complicações respiratórias e, por orientação médica, permaneceu no hospital. Mendes deixa três filhos e, até o momento, não há informações sobre onde seu corpo será velado e sepultado. Em seu perfil nas redes sociais, a família do político anunciou seu falecimento em breve nota: “Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas. Amazonino deixa um Legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz”.

