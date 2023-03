Morte de vereadora: polícia investiga feminicídio seguido de suicídio

As mortes da vereadora Yanny Brena, de 26 anos, e do namorado Rickson Pinto, 27 anos, são investigadas como feminicídio seguido de suicídio. A informação foi repassada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

Yanny Brena era presidente da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte (CE). Os corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira (3/3).

O casal foi encontrado na residência onde morava no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro. A casa não tinha sinais de arrombamento e os dois não apresentavam ferimentos aparentes.

De acordo com a TV Verdes Mares Cariri, os dois foram encontrados mortos de mãos dadas e haviam cordas no local. Segundo policiais que fazem a perícia, a empregada doméstica que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos, na manhã desta sexta, e comunicou às autoridades.

Com um mandato na Câmara de Vereadores que iria até 2024, a jovem foi eleita em 2020 com 3.956 votos, a segunda mais votada do município naquele ano. Ativa nas redes sociais, a parlamentar publicava diariamente a rotina na tribuna do órgão.

Sessão da CâmaraSegundo os assessores da vereadora, Yanny Brena não presidiu a sessão dessa quinta-feira (2/3) na Câmara de Juazeiro do Norte. Ela também estava sem contato com os colegas de trabalho desde o dia anterior.

A última sessão em que esteve presente foi a de terça-feira (28/2), quando ela comemorou a aprovação do reajuste dos servidores municipais.