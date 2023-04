Motopatrulhamento da 43ª CIPM realiza prisão por tráfico de drogas, em Itamaraju

Na noite de sexta-feira (07), policiais militares que atuam no serviço de motopatrulhamento da 43ªCIPM realizavam rondas no bairro Bela Vista, em Itamaraju, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação das viaturas tentou evadir-se do local.

Como já haviam denúncias de que uma pessoa com as mesmas características vinha comercializando entorpecentes na localidade, os motociclistas realizaram a abordagem e, na busca pessoal, encontraram nas vestes do suspeito uma porção de maconha e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em cédulas.

Nas imediações do local da abordagem, os policiais militares encontraram ainda, no interior de uma sacola que o suspeito havia escondido, mais 23 (vinte e três) porções da mesma droga, totalizando 549 g (quinhentos e quarenta e nove gramas).

O autor, que tem 25 anos e é morador do bairro, recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi apresentado na Delegacia Territorial de Itamaraju juntamente com o material apreendido, para adoção das medidas legais.