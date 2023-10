Polícia civil elucida crimes e cumpre mandado de prisão em distrito de Itamaraju

A equipe comandada pelo delegado Gilvan de Meireles Prates, conseguiu elucidar um homicídio e cumpriram mandado de prisão contra um acusado de outros crimes da mesma natureza praticados no estado capixaba.

Com base nas investigações a equipe destinou até o distrito de Campo Alegre, área do município de Itamaraju. Para cumprir o mandado de prisão nº 002245-26.2022.8.08.0030.01.0001-26, expedido pela 1ª Vara Criminal de Linhares (ES) em desfavor de MAGNO PEREIRA LIMA, que passa a responder pela morte de JEREMIAS RODRIGUES DE SOUZA (assassinado em 27 de fevereiro).

MAGNO PEREIRA LIMA é acusado de participar do assassinato de Jeremias Rodrigues de Souza em parceria com seu irmão JÂNIO PEREIRA LIMA, o popular “Junior Gordo”, morto no último dia 24 de setembro.

Durante a ação em cumprimento do mandado de prisão os investigadores solicitaram ao acusado realizar buscas na residência, sendo localizadas uma arma de calibre 12, marca CBC e munições. Onde poderá responder por posse ilegal de arma de fogo.

Um segundo acusado identificado como Ivanilson Gonçalves de Jesus também foi encaminhado para a delegacia da polícia civil, por possuir ligação com as armas pertencentes a Junior Gordo.

MAGNO PEREIRA LIMA e o segundo envolvido prestaram depoimento e ficarão à disposição da justiça.

O autor da morte de JÂNIO PEREIRA LIMA, o popular “Junior Gordo”, se apresentou e a justiça lhe concedeu o direito de responder em liberdade, após relatar que estava sendo ameaçado por Junior Gordo.

JÂNIO PEREIRA LIMA, também possuía mandado de prisão em aberto na data de sua morte.