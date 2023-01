Motorista de caminhão é preso no Paraná após dirigir em alta velocidade e atingir 12 carros

Um motorista de caminhão foi preso após dirigir em alta velocidade e atingir 12 carros em Curitiba, no Paraná. O caso ocorreu na manhã deste sábado, 14. A Polícia Militar do Paraná passou a acompanhar a situação após receber denúncias de que um caminhão trafegava em alta velocidade e atingindo veículos pelo caminho. Os policiais seguiram os rastros de estragos deixados pelo suspeito e encontraram ele no cruzamento das ruas Cid Campelo e Bernardo Meyer. O motorista realizou o teste de bafômetro e foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica. Segundo informações da polícia, ele apresentava sinais de um possível surto. O motorista contou aos policiais que pessoas estavam tentando roubar a carga que ele transportava (engradados vazios de cerveja). Segundo informações coletadas pela polícia, , onde a carga caiu na pista. Ele teve a prisão decretada e foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba.

