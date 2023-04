Motorista é preso por transportar drogas em ônibus escolar no Mato Grosso

Um motorista foi preso por transportar drogas em um ônibus escolas na cidade de Cáceres, no interior do Mato Grosso, em um trabalho conjunto da Polícia Federal (PF) com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Uma mulher de 26 anos também foi presa. As duas prisões ocorreram na tarde de quarta-feira, 5. Segundo a PF, o veículo pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura do município. Foram apreendidos mais de 30 kg de entorpecentes – entre maconha, pasta base e cloridrato de cocaína – e estavam armazenados em malas de viagem, de acordo com a corporação. O ônibus operava na linha do Assentamento Corixinha e Nova Esperança. As drogas são provenientes da Bolívia. As investigações foram iniciadas após uma denúncia anônima. De acordo com a corporação, o motorista foi até a fronteira com a Bolívia. Ainda segundo a PF, depois de realizar o transporte dos alunos, o homem repassou as drogas para a mulher, que é moradora do município. Foi neste momento que ambos foram presos em flagrante. O ônibus e mais dois veículos foram apreendidos. A Prefeitura de Cáceres emitiu um comunicado dizendo que foi informada pelos os órgãos de segurança sobre a prisão do profissional e reforçou que o condutor não faz parte do quadro efetivo da Prefeitura. A Administração Municipal informou ainda que não havia nenhum aluno no interior do veículo no ato da ocorrência e lamentou o ocorrido. De acordo com o comunicado, o órgão “manteve contato com a autoridade policial para a entrega do ônibus após os procedimentos de praxe”.

