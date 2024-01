Mototaxista é assassinado em Teixeira de Freitas

Presle Lopes de Cerqueira (46 anos) morto numa emboscada durante a tarde de quarta-feira (17) de janeiro, no bairro Arco Verde em Teixeira de Freitas.

A vítima era mototaxista e ocupava sua motocicleta de trabalho, quando os criminosos que estavam num carro lhe interceptaram, na sequência abriram fogo.

No corpo de Presle Lopes de Cerqueira foram identificadas 15 perfurações na região da cabeça, proveniente de armas de calibre 9 mm e 38.

Populares notificaram as autoridades policiais, relatando que uma pessoa havia recebido uma sequência de disparos de arma de fogo e necessitava de cuidados médicos. No entanto, Presle Lopes de Cerqueira já não apresentava sinais vitais no momento que as equipes chegaram no local.

O cenário do homicídio foi isolado e a Polícia civil notificada.

O delegado plantonista autorizou o levantamento cadavérico e a transferência do corpo para o IML de Teixeira de Freitas.

Testemunhas prestaram depoimento e uma investigação deverá apontar a motivação e autoria do assassinato.