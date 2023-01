Mototaxista é esfaqueado em Camaçari após briga pelo preço da corrida

Um mototaxista foi esfaqueado na noite da segunda-feira (30), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. As primeiras informações é de que ele foi atacado depois que houve uma briga em relação ao preço cobrado por uma viagem de moto.

O suspeito seria um passageiro que pediu uma corrida de mototáxi, mas não gostou do valor e discutiu por conta do preço cobrado. Durante a confusão, ele esfaqueou o mototaxista.

Moradores que presenciaram a cena conseguiram segurar o agressor. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe que fazia rondas perto do local foi até lá após receber a denúncia.

Quando chegaram no local, os PMs identificaram o suspeito, ainda contido por testemunhas, e a vítima, que foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Mêdico de Urgência e levada uma unidade de saúde da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde do mototaxista.

A arma usada no crime foi apreendida. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade e autuado em flagrante por tentativa de homicídio.