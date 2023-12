Mourão e Gilvan da Federal discutem por causa de Dino: “Aqui é braço”

Deputado criticou o senador por ter abraçado o ministro da Justiça na sabatina pelo STF; bate boca aconteceu no plenário do Congresso

Deputado federal Gilvan da Federal (esq.) e o senador Hamilton Mourão (dir.) Reprodução/X @GilvanDaFederal – 19.dez.2023

Bárbara Pinheiro 19.dez.2023 (terça-feira)



O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) e o senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) discutiram no plenário do Congresso Nacional nesta 3ª feira (19.dez.2023). O motivo seria a publicação de um vídeo do deputado criticando um abraço de Mourão ao ministro da Justiça, Flávio Dino.

“Você acha que eu tenho medo do senhor porque o senhor é general?”, questionou Gilvan. Mourão respondeu: “Aqui é braço”, e apontou para o bíceps.

Ao Poder360, Gilvan da Federal afirmou que a declaração de Mourão “foi uma ameaça” para intimidá-lo. “Mas não me intimido com Judas”, disse o deputado. Por fim, ele chamou o senador de “general melancia”. O termo é usado para descrever militares que estariam alinhados à esquerda, com a cor verde (por fora) do uniforme, mas vermelho (por dentro).

Nas imagens, Mourão disse que Gilvan poderia ter falado com ele antes da publicação do vídeo. E declarou: “Você não me conhece”. O deputado afirmou que, como Mourão foi vice-presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), “não era nem para [o senador] olhar na cara” de Dino.

Seguranças do local ajudaram a distanciar os congressistas. E ao sair de perto do Senador, o deputado voltou a repetir: “Você foi vice-presidente do Bolsonaro, tinha que ter honra”.

Gilvan compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais e disse não aceitar “judas”. E declarou: “Políticos que se elegem com voto de eleitores de Bolsonaro e depois nos traem, não merecem respeito”.

O motivo Na 5ª feira (14.dez), o deputado publicou um vídeo em seu perfil criticando o ex-vice-presidente por ter abraçado Dino durante a sabatina do ministro da Justiça na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) na 4ª feira (13.dez). “Às 11h34 o senador Mourão abraçou, beijou e riu com Flávio Dino”, afirmou Gilvan.

O deputado declarou estar com “nojo” e “asco” do Congresso e disse que na Casa Alta e na Casa Baixa “tem muita gente” que “é um bando de prostitutas”. O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) também abraçou o ministro e foi criticado.

O Poder360 entrou em contato com o senador Hamilton Mourão, mas o congressista não quis se manifestar sobre o ocorrido.