MP da Espanha pede revogação da liberdade provisória de Daniel Alves

Promotores alegam risco de fuga; jogador pode ser solto se pagar fiança de € 1 milhão

A Justiça espanhola aceitou na 4ª feira (20.mar) o pedido de liberdade provisória requerido pela defesa de Alves reprodução/Instagram @danialves

PODER360 23.mar.2024 (sábado) – 15h30



O Ministério Fiscal da Espanha, equivalente ao Ministério Público no Brasil, entrou com recurso na 6ª feira (22.mar.2024) para pedir a revogação da liberdade provisória concedida ao jogador Daniel Alves. O atleta pode ser solto caso pague fiança de € 1 milhão (R$ 5,4 milhões).

Os promotores argumentam que há risco de que Alves fuja para outro país, já que ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual contra uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona.

O órgão espanhol inclusive diz que há a possibilidade de o jogador fugir para o Brasil, caso a liberdade provisória seja concedida, uma vez que a legislação brasileira proíbe extradição para cumprimento de pena em outro país.

“Existe um elevado risco de fuga por conta da falta de raízes do sr. Alves no nosso país, e as raízes que existem com o seu país de origem, o Brasil, um país que não extradita nacionais em crimes de agressão sexual, e dada a sua elevada capacidade econômica e também a do seu ambiente”, diz o comunicado da Procuradoria Provincial de Barcelona.

A Justiça espanhola aceitou na 4ª feira (20.mar) o pedido de liberdade provisória requerido pela defesa de Alves mediante fiança. Entretanto, o prazo final para o jogador pagar o valor era até as 11h (horário de Brasília) da 6ª feira (22.mar), caso contrário, ele permaneceria preso.

A defesa de Daniel até conseguiu uma prorrogação de 1 hora da Justiça, entretanto, a fiança não foi paga a tempo e o atleta continuará preso até que a Justiça determine um novo prazo para o pagamento.

ENTENDA O CASO Dos 4 anos e meio a que foi condenado, ele havia cumprido 1 ano e 1 mês em prisão preventiva, já que foi detido em janeiro de 2023.

O julgamento do caso foi encerrado em 7 de fevereiro de 2024 e a condenação divulgada em 22 de fevereiro. A sentença determinava uma pena de liberdade vigiada de 5 anos assim que Daniel Alves cumprisse o tempo de detenção.

O jogador também foi condenado a se manter afastado da vítima por 9 anos e a pagar a ela uma indenização de € 150 mil (cerca de R$ 804 mil), além dos custos do processo.

Conforme a sentença, o Tribunal de Barcelona disse considerar ter sido provado que Alves “penetrou por via vaginal” a vítima sem o seu consentimento e com “violência”.

O tribunal declarou que Daniel Alves “agarrou a denunciante, jogou-a no chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a pela vagina, embora a denunciante dissesse que não, que ela queria ir embora”. Os magistrados disseram entender que isso “cumpre com o tipo de ausência de consentimento, com uso de violência e acesso carnal”.

QUEM É DANIEL ALVES Nascido em Juazeiro (BA) em 6 de maio de 1983, Daniel Alves da Silva começou a carreira nas categorias de base do Bahia como lateral direito. Em 2003, foi vendido ao Sevilla, da Espanha, onde jogou até 2008.

Depois, chegou ao Barcelona, clube onde conquistou 23 títulos e consolidou-se como um dos melhores jogadores do mundo na posição. No time catalão, recebeu o apelido pelo qual ficou conhecido no futebol espanhol: “Dani Alves”.

O jogador foi presença constante na Seleção Brasileira. Disputou 3 Copas do Mundo (2010, 2014 e 2022). Foi campeão da Copa América (2007 e 2009), da Copa das Confederações (2009 e 2013) e medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

Antes de ser preso, Daniel Alves estava no Pumas, do México, depois de rápidas passagens pelo São Paulo Futebol Clube e pelo próprio Barcelona, para onde retornou para a temporada 2021/2022 depois de passagens pela Juventus (Itália) e Paris Saint-Germain (França).