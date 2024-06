MP denuncia Diego Alemão por posse ilegal de arma

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou Diego Alemão por posse ilegal de arma, depois dele ter faltado na audiência de acordo de não persecução penal (ANPP), por entender que se tratava de um crime de menor potencial ofensivo, cujo dano poderia ser reparado com a restituição de bem ou o pagamento de um tributo.

Para o caso ser arquivado, o ex-BBB pagaria R$ 10 mil para o Instituto Nacional do Câncer (Inca). No entanto, ele voltou a ser processado pelo episódio, já que nem seu representante legal esteve na sessão especial para homologação do termo.

Renato Monteiro Sardão, promotor que assinou a queixa ao MP, pede que a Justiça receba o documento e Diego Alemão seja citado e “possa receber possível punição estatal nas penas da lei”. Eita!

Diego Alemão deixou cadeia após pagar fiança de R$ 7 mil

Diego Alemão foi o campeão do BBB7

Polícia detalha prisão em flagrante do ex-BBB Diego Alemão

Diego Alemão

Ele foi detido por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal

A prisão em flagrante do ex-BBB Diego Alemão, de 42 anos, movimentou o dia 26 de setembro. O empresário foi detido dentro de um táxi, no Leblon, após ser visto entre a Avenida Visconde de Pirajá e a Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, com um revólver.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual a coluna teve acesso, policiais militares foram acionados por pedestres que testemunharam Alemão com a arma em punho, afirmando que “iria efetuar disparos”. Porém, quando a polícia chegou ao local, ele já havia entrado em um táxi.

“Chegando ao local, a guarnição foi informada de que o indivíduo havia entrado em um táxi Duster. Fizeram um cerco e conseguiram identificar o carro, realizando a abordagem na Avenida Delfim Moreira, no Leblon”, informou o registro na delegacia.

Os agentes ainda revelaram que, com Alemão, “foi encontrada a arma de fogo, um revólver calibre 32, da marca Taurus, com 2 munições no tambor, na parte de trás do banco do carona”. Pontuaram ainda que, “além das duas munições, mais 6 na cartucheira do coldre”.

Ainda de acordo com o relato do caso, quando os policiais encontraram a arma no carro, Diego Alemão negou que fosse dele ou do taxista. Mas o condutor do veículo afirmou que o ex-BBB havia embarcado com o revólver e que “na rua há câmeras e Diego estava apontando a arma para todos na região”.

Os dois foram conduzidos à delegacia e apenas lá o empresário assumiu que a arma era dele. Depois disso, não falou mais nada.

O registro da ocorrência foi feito na 14ª DP (Leblon). De acordo com o G1, uma fiança de R$ 4 mil foi determinada para a libertação do ex-BBB, mas até a publicação desta reportagem ele ainda estava preso.

Condenado por crimes no trânsito O ex-participante do Big Brother Brasil Diego Gásguez — que ficou conhecido no programa como Diego Alemão — foi condenado pela Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba a 1 ano e 5 meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato por duas vezes e ameaça.

Em 18 de abril de 2020, ele se envolveu em um acidente de trânsito no bairro Santa Quitéria (PR) quando retornava de uma confraternização. Sob efeito do álcool, Alemão bateu o Pajero que dirigia contra um automóvel regularmente estacionado.