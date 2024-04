Após polêmicas, Mani Rego se manifesta: “Narrativas espetaculosas”

Após ser acusada de oportunismo por internautas, ao tentar patentear o nome “Calabreso”, sem o conhecimento Davi Brito, Mani Rego, ex-namorada do campeão do BBB24 se manifestou. Num longo texto publicado no Instagram, a baiana desabafou e afirmou que irá resolver seus problemas fora da web. “Narrativas espetaculosas”, disse.

“Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas [muitas delas irreais] são criadas e nada disso constrói algo positivo”, declarou.

Mani prosseguiu: “Tudo isso parece não ter fim. Durmo e acordo rezando para que tudo se acalme. Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fossemos personagens de uma novela, pessoas reais sofrem”.

A criadora do X-Calabreso, lanche que serve em homenagem ao amado, assumiu que pode ter se excedido. “Tenho sim muitas dúvidas, talvez tenha administrado mal minhas expectativas quanto ao que significaria tanta exposição fruto de um programa que reflete tantas coisas do nosso cotidiano e abre tantas janelas na nossa cabeça e no nosso coração”, refletiu.

Mani ainda frisou que não vai rebater as informações que estão sendo veiculadas a seu respeito com relação ao motorista de aplicativo: “Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso”.

Davi Brito e Mani Reggo

Após cobranças, Davi detalha reencontro com a namorada Instagram/Reprodução

Davi Brito e Mani Reggo

Davi revela como fica o relacionamento com Mani após o BBB24 Instagram/Reprodução

Mani Reggo e Davi Brito

Davi esclarece sua fala sobre estar “conhecendo” Mani Reggo Instagram/Reprodução

Davi e a mulher, Mani Rego

Mani Rego, mulher de Davi, desabafa após treta com Leidy Elin Instagram/Reprodução

Davi e a esposa, Mani Rêgo

Esposa de Davi, Mani Rêgo revela pedido especial, caso ele ganhe o BBB Reprodução

Davi e a esposa, Mani Rêgo

Esposa de Davi, Mani Rêgo revela pedido especial, caso ele ganhe o BBB Instagram/Reprodução

Mani Rego finalizou garantindo que, em seus perfis, não vai falar sobre a vida pessoal e mostrou gratidão ao apoio que recebeu:

“De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam! Agradeço a todos que torceram por mim, por Davi e por nós como casal. Agradeço a quem dedicou seu tempo para me apoiar e me incentivar. Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada”, encerrou.