MP Militar abre investigação sobre armas de Roberto Jefferson

O Ministério Público Militar abriu uma investigação contra Roberto Jefferson para entender como dez armas foram registradas no nome do ex-deputado enquanto ele ainda estava em prisão domiciliar. Caso sejam comprovadas práticas de crimes militares, um inquérito policial militar pode ser instaurado.

Ex-deputado Roberto JeffersonPablo Valadares/Câmara dos Deputados

Roberto Jefferson com um fuzilReprodução

Roberto Jefferson ao ser presoReprodução/O Globo/Seap RJ

A apuração do caso teve início no Ministério Público Federal, depois que uma denúncia alertou sobre possíveis irregularidades nos registros dos revólveres apreendidos com o bolsonarista.

PrisãoPreso desde agosto de 2021 após inquérito das milícias digitais, Jefferson cumpria prisão domiciliar desde janeiro do último ano. Em outubro de 2022, o ex-deputado atacou policiais com tiros e granadas quando agentes da Polícia Civil foram à sua casa para prendê-lo novamente.

Dois meses depois do ataque, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por quatro tentativas de homicídio, resistência qualificada, posse de arma de fogo e munição de uso restrito e permitido, além de posse e adulteração de granadas — crimes relacionado ao ataque ocorrido em outubro.