Múcio assume Defesa, promete respeito a ‘tradições militares’ e diz que Forças Armadas estão a serviço da democracia

Em primeiro discurso, ministro falou sobre prioridades da pasta e reforçou característica ‘pacífica’ do Brasil

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

José Múcio Monteiro assume a chefia do Ministério da Defesa



O novo ministro da Defesa, José Múcio, assumiu o cargo nesta segunda-feira, 2, em cerimônia em Brasília. Em seu primeiro discurso à frente do cargo, ele afirmou que o Brasil é um país de “tradições pacíficas” e reforçou que as Forças Armadas são instituições de Estado e estão a serviço da democracia. “Nosso país possui tradições pacíficas. Apesar de sua relevante dimensão geopolítica, o Brasil e suas Forças Armadas sempre se posicionaram a serviço da paz, da democracia, do respeito às instituições e da cooperação com os seus vizinhos. Nossa história, rica em exemplos, mostra que a Marinha, o Exército e Aeronáutica são instituições de Estado”, frisou o chefe da Defesa, que prometeu respeito às “tradições militares”. José Múcio Monteiro também elencou como prioridade do ministério o estímulo a evolução técnica, tecnológica, científica e comercial das Forças. “Procurarei igualmente incrementar o intercâmbio das estruturas militares com a base industrial da defesa brasileira e com meio acadêmico de modo a estimular a evolução técnica, tecnológica, científica e comercial e com isso contribuir para o desenvolvimento nacional”, completou.

Como a Jovem Pan mostrou, o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Defesa em 09 de dezembro. “José Múcio, grande companheiro, grande ministro da Defesa. Logo depois do jogo do Brasil vou ter uma reunião com ele, com os comandantes que ele já conversou, para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país”, afirmou Lula, na ocasião. A escolha de José Múcio representa o regate de um civil no cargo máximo da Defesa brasileira. Desde ele, o último civil a assumir o cargo na Defesa foi Raul Jungmann, durante o final do governo de Dilma Rousseff (PT).

Perfil José Múcio Monteiro, de 74 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade de Pernambuco (UPE), em 1971. Sua vida público começou quatro anos mais tarde, em 1975, quando se tornou vice-prefeito de Rio Formoso, município pernambuco a 88 km da capital Recife, cargo que ocupou até 1982. No mesmo ano, foi eleito prefeito da cidade, mas deixou a Prefeitura cerca de um ano depois para assumir a Secretaria Estadual dos Transportes, Comunicação e Energia, durante governo de Roberto Magalhães. De fevereiro de 1991 a novembro de 2007 foi deputado federal pelo Estado, completando cinco mandatos consecutivos, ficando ausente durante um ano, de 1997 a 1998, quando foi secretário municipal de Planejamento do Recife. Na Câmara, José Múcio foi líder do governo e recebeu convite para assumir o cargo de Ministro-Chefe da Secretaria de Relações Instituições do governo Lula, ficando à frente da pasta até 2009, ano em que foi indicado pelo petista ao Tribunal de Contas da União. Em dezembro de 2018, assumiu a presidência do órgão, deixando o Tribunal em 2020.