Mudanças nos limites do Pix começam a valer nesta segunda. Entenda

A partir desta segunda-feira (2/1) começam a valer as alterações nas regras sobre limites de valor para transações feitas via Pix. As mudanças foram anunciadas pelo Banco Central ainda no dia 1º de dezembro do ano passado.

No entanto, uma instrução normativa publicada em edição extra do Diário Oficial da União, muda a data para implantação das alterações em duas modalidades do Pix: o Troco e o Saque. Em vez de ser obrigatório que essas mudanças sejam feitas a partir de hoje, os integrantes do sistema têm até 3 de abril deste ano para implementar o aumento do valor das transações.

Assim, o limite do Pix Saque passará de R$ 500 por dia para R$ 3 mil, enquanto o Pix Troco passa de R$ 100 por noite para R$ 1 mil. Mas, conforme essa alteração feita pelo Banco Central, haverá esse prazo até 3 de abril para adequação.

Veja como funciona atualmente e como ficarão as regras para o Pix:

Como éOs bancos são obrigados a fornecer limites por transação e por período (por exemplo, movimentar apenas R$ 1 mil por dia).Pedido de redução de limite ocorre imediatamente, mas aumentos levam entre 24h e 48h para serem efetivados.Período noturno (quando os clientes podem solicitar limite menor para se blindar de criminosos) abrange o horário entre 20h e 6h.Limite do Pix Saque de R$ 500 por dia e Pix Troco de R$ 100 por noite.O que mudaLimite por valor da transação será opcional (quem tem um limite diário de R$ 3 mil, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação).As regras sobre as alterações de limites continuarão as mesmas.Horário do período noturno poderá ser mudado para 22h até 6h.Limite do Pix Saque de R$ 3 mil por dia e Pix Troco de R$ 1 mil noite.De acordo com o Banco Central, as medidas têm como objetivo simplificar as regras e aprimorar a experiência do usuário, enquanto o nível de segurança é mantido.

Da mesma forma, segundo o BC, as regras foram mudadas para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários, a exemplo do que já acontece nas lotéricas, e viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do sistema.