Veja qual foi 1ª música do ABBA a entrar em trilha de novela no Brasil

No fim deste mês, em 30 de abril, Brasília receberá o espetáculo ABBA The Show no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Promovido pelo Metrópoles Music, a apresentação promete trazer no repertório os maiores sucessos do grupo sueco. Os ingressos para o evento estão à venda.

Entre os hits que embalarão a noite, a dançante Honey, Honey carrega no histórico o fato de ter sido a primeira música do ABBA a ser tocada no horário nobre da TV aberta no Brasil. Em 1976, os brasileiros a ouviram na trilha sonora da novela O Casarão, da Rede Globo.

De Lauro César Muniz, a novela acompanhava o romance entre Carolina (Sandra Barsotti) e João Maciel (Gracindo Jr.) em três épocas distintas que contavam a saga da família do senhor de terras Deodato Leme (Oswaldo Loureiro).

Segundo single produzido para o segundo álbum da banda sueca, Waterloo, Honey, Honey passou quatro meses entre as cinco músicas mais ouvidas na Alemanha Ocidental e também alcançou o top 5 na Áustria, Espanha e Suíça.

O hit alcançou a posição 27 nas paradas Billboard Hot 100 e foi o primeiro single do ABBA na parada Adult Contemporary.

A música também foi a última gravada pelo grupo no idioma oficial do quarteto.

Também está agendada a apresentação da cantora Joss Stone, em 18 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

