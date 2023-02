Mulher de Sorocaba rebate críticas por aceitar submissão: ‘Meu marido é autoridade’

Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, se posicionou contra o feminismo e o que ela chamou de “inversão de valores”. A postura dela foi muito criticada nas redes sociais. Após a repercussão da fala, ela rebateu os ataques.

Tudo começou com a influenciadora questionando a masculinidade do cantor Harry Styles, em fotos de sua apresentação no Grammy 2023 no início de fevereiro. Ela também usou imagens de Gkay para indagar o motivo do conceito de masculino e feminino ter mudado tanto nos últimos anos, segundo ela.

E ela não parou por aí. Mostrou ainda uma capa da entrevista com Rihanna e seu marido, A$AP Rocky, onde a diva pop aparece à frente do rapper, e outra em que o príncipe Harry surge apoiado em Meghan Markle.

“Podem tentar empurrar o conceito que for, no fundo esse movimento está tentando esticar o improvável e grotesco para algo normal”, começou.

A esposa do sertanejo foi questionada por uma seguidora sobre ser submissa ao marido. Biah confirmou: “Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência… meu marido é autoridade no meu lar, ele é o sacerdote, ele cuida e protege a nossa família, sim, sou submissa ao meu marido, pois o respeito e honro! Submissão significa respeitar e honrar os líderes. É triste que hoje a sociedade tem um papel distorcido do que é submissão! A bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido”, respondeu.

A postagem ganhou repercussão negativa e Biah não se importou com a exposição do que ela diz aplicar em seu casamento. “O mundo pode estar pegando fogo, mas eu sei quem eu sou e é isso que importa”, disparou para logo completar. “Se você não concorda, está tudo bem! Não estou aqui para bater boca com ninguém, tá?!? Só estou repassando o que eu aprendi, e que funcionou 100% depois que eu entendi o meu papel de mulher no casamento”, observou.