Psol aciona MP por estada de Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes

Bancada diz ser um "absurdo" o governador Tarcísio de Freitas hospedar o ex-presidente na residência oficial pela 2ª vez

O ex-presidente Jair Bolsonaro (esq.) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (dir.)

O Psol (Partido Socialismo e liberdade) acionou o MPF (Ministério Público Federal de São Paulo) nesta 3ª feira (26.mar.2024) pedindo providências contra a ação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de hospedar mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Eis a íntegra da representação (PDF – 147 kB).

O ex-presidente foi à capital paulista na 2ª feira (25.mar) prestigiar a filiação da vereadora Sonaira Fernandes ao PL e para a cerimônia de concessão do título de cidadã paulistana à sua esposa, Michelle Bolsonaro. Essa é a 2ª vez em 2024 que Bolsonaro se hospeda no local, a última vez foi para participar de seu ato na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro.

A representação de autoria da deputada estadual Ediane Maria (Psol-SP) e da presidente do diretório estadual, Débora Lima, diz que “é um absurdo que uma figura como o Bolsonaro, que é alvo de uma série de investigações judiciais, inclusive de tentativa de golpe de Estado, esteja na mordomia utilizando as dependências do Palácio dos Bandeirantes como se fosse um hotel privado”.

Segundo Débora, a hospedagem é um “afronta a população e um atentado a democracia”, visto que o ex-presidente compareceu “uma agenda que já havia sido vetada pelo TJ-SP, que é a homenagem à Michelle Bolsonaro, sua esposa no Teatro Municipal”.

A homenagem aconteceu no Theatro Municipal na 2ª feira (26.mar), apesar de não ter sido autorizada, atendendo ao recurso proferido pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP).

A cerimônia foi realizada depois do vereador Rinaldi Digilio (União-SP) custear o aluguel do espaço, no valor de R$ 100 mil, com o motivo de “evitar qualquer questionamento sobre eventual dano ao erário público”.

