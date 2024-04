Mulher é assassinada em bairro de Teixeira de Freitas

CARLA CINTIA DE SÁ SILVA (33 anos), foi brutalmente assassinada durante o período noturno de domingo (28) de abril, na região do campo do bairro Bonadiman na cidade de Teixeira de Freitas.

Relatos de testemunhas às autoridades dão conta que criminosos armados aproximaram da mulher e efetuaram disparos na cabeça da vítima.

A mulher estava nas imediações de um bar no cruzamento das Rua Montanha e Ângelo Bonadiman, quando os assassinos com arma em punho aproximaram e realizaram a sequência de tiros, CARLA CINTIA DE SÁ SILVA morreu no local antes mesmo de receber qualquer atendimento médico.

Moradores mobilizaram as autoridades policiais e guarnições destinadas até o cenário do homicídio.

A equipe de plantão da Polícia civil de Teixeira de Freitas, autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML do município.

Testemunhas prestaram depoimento, no entanto, as primeiras ligações com o caso apontam, uma disputa pelo controle do narcotráfico na região. A mulher era investigada, onde chegou a ser presa com farta quantidade de drogas.