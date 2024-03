Mulher é morta com tiro na cabeça em Santos após operação da PM

Uma mulher de 31 anos, identificada como Edneia Fernandes Silva, e mães de seis filho, foi morta na última quarta-feira (27) após ser atingida na cabeça em Santos, no litoral paulista. O incidente aconteceu na Praça José Lamacchia, na região conhecida como Mangue Seco. Edneia chegou a ser levada para a UPA Zona Noroeste e, depois, transferida para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu e sua morte foi confirmada nesta quinta-feira (28). A Secretaria de Segurança Pública afirma que a morte ocorreu após confronto entre policiais militares e criminosos. Familiares e amigos contestam a versão oficial e dizem que ela foi vítima de um disparo quando três motos da PM patrulhavam a região.

De acordo com a SSP, policiais militares patrulhavam a região quando viram dois homens em uma moto em alta velocidade que ignoraram a ordem de parada. A equipe da Rocam (Rondas Ostensivas Cândido Mariano) patrulhava a Avenida Hugo Maia. Ainda de acordo com a versão oficial, os suspeitos atiraram cinco vezes contra a equipe, que interveio com um tiro contra os suspeitos. A Baixada Santista é o foco da Operação Verão. O reforço no policiamento começou em dezembro de 2023, como acontece anualmente, mas foi intensificada no dia 2 de fevereiro, após a morte de Samuel Cosmo, agente da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da PM.

No início da operação, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, transferiu seu gabinete para a Baixada. A equipe da SSP-SP manteve a sede na Baixada Santista por 13 dias. Até agora, a ação soma 55 mortes em 54 dias. A SSP negou que a morte de Edneia faça parte da operação. “A ocorrência não faz parte do escopo da Operação Verão”, informou o órgão.

