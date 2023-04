Mulher espancada pelo companheiro na Liberdade morre após dias em coma

Uma mulher que estava em coma após ser espancada pelo companheiro não resistiu aos ferimentos e morreu. A morte cerebral de Ana Paula Brito Pimenta, 46 anos foi confirmada na quinta (20). Ela estava internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Salvador.

Ela teve falência múltipla dos órgãos e a morte foi confirmada ontem. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Salvador e ainda não há informações sobre o enterro.

O suspeito ainda não foi preso. As agressões aconteceram no bairro da Liberdade, no último dia 15.

O caso é investiaado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como feminicídio.