Novo delegado deve integrar equipe da Polícia civil de Itamaraju

Foi publicado no diário oficial do governo do estado, a nomeação do delegado WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA, para integrar e assumir atividades na delegacia da Polícia Civil de Itamaraju.

A decisão foi publicada nesta terça-feira (23) e faz parte das medidas anunciadas nos últimos dias, após uma reunião ocorrida na capital do estado com autoridades e políticos regionais, na tentativa de frear a onda de violência no município.

O delegado WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA, deverá assumir suas funções na unidade de Itamaraju nos próximos dias e deverá forçar as ações no combate à criminalidade.

A publicação de Nº 23.895, do diário oficial do governo do estado, também modificou a situação da segurança pública de vários outros municípios da Bahia.