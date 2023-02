Mulher foi forçada a dizer ao pai que havia tirado virgindade de Harry

De acordo com o tabloide britânico The Sun, a mulher mais velha com quem o príncipe Harry alega ter perdido a virgindade “foi forçada” a contar o ocorrido ao pai após 21 anos. Ela fez a revelação após o duque de Sussex relatar o episódio íntimo no livro de memórias, intitulado Spare e lançado em janeiro. Sasha Walpole lamentou precisar compartilhar o seu lado da história a respeito do encontro amoroso.

Em entrevista ao portal, Sasha se queixou por Harry ter exposto a relação sexual tão minuciosamente. “Não entendo por que ele entrou em tantos detalhes. Ele poderia ter dito que perdeu a virgindade e deixado por isso mesmo”, disse. Ela complementou: “Ele fez isso com minha privacidade porque eu ia manter minha cabeça baixa e não falar sobre isso. Se não estivesse no livro, nada disso estaria acontecendo”.

Ao The Sun, a mulher revelou ter comentado o episódio para a mãe, Lyn, um dia depois da relação sexual, mas o pai, Tony, soube depois duas décadas.

Ela pensou em avisar ao familiar, entretanto, houve um conflito. “[Ele] não ouviu porque não queria saber sobre o que sua filha adolescente estava fazendo”, ressaltou.

Atualmente, Sasha está casada, tem dois filhos e sofre com a exposição.

No ponto de vista de Sasha, Harry detonou uma “bomba-relógio” ao publicar Spare. Ela descreveu como estranho comentar sobre a relação sexual com o pai, pois o príncipe detalhou que a “mulher mais velha” havia dado um tapa em sua bunda. “Muito assustador”, declarou. Quando veio à tona o episódio, o celular de Sasha explodiu com piadas e ameaças. Temendo ser exposta, ela optou por ir a público antes.

Embora Harry tenha definido Sasha no livro como “mulher mais velha”, ela apresenta apenas dois anos a mais do que o príncipe. A relação sexual dos dois, segundo o marido de Meghan Markle, ocorreu em um descampado atrás de um pub. À época, o duque de Sussex estava com 17 anos.

Na autobiografia, o caçula do rei Charles escreveu: “Montei nela rapidamente. Depois disso, ela me deu uma surra e me mandou embora”.

“Um dos meus muitos erros foi deixar acontecer em um campo, atrás de um bar muito movimentado. Sem dúvida, alguém nos viu”, afirmou o príncipe Harry em Spare.

