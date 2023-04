Mulher planeja assalto para ‘dar susto no marido’ e ele acaba morto

Uma mulher de 38 anos foi presa acusada de ser a mandante de um assalto que terminou na morte do marido. Segundo ela, a ação criminosa era para ser uma “encenação” com o intuito de dar um “susto” no companheiro. O caso aconteceu em Jaguaraçu, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, na terça-feira (4).

Segundo o Uol, a ocorrência foi registrada inicialmente como latrocínio. Em seu primeiro depoimento, a mulher alegou que ela e o marido foram abordados por um homem que queria roubar a bicicleta que estava no carro, e ele acabou atingido por tiros.

Através de denúncias anônimas, a Polícia descobriu que o autor dos disparos era um homem de 21 anos, que foi visto com a mulher em um posto de gasolina pouco antes do crime.

O homem tentou fugir da polícia, mas acabou preso. Com ele, foi encontrada a arma utilizada no crime, e confessou participação em troca de R$ 10 mil.

Em depoimento, o suspeito revelou que tinha um caso com a mulher há seis meses. Ela teria, inclusive, combinado toda a dinâmica, levando-o ao local da emboscada.Ela também o teria instruído a apagar as mensagens que os ligassem.

Após o depoimento, a mulher foi presa nesta quarta-feira (5). Detida, ela mudou a versão de seu depoimento e disse à polícia que era agredida e mantida em cárcere pelo marido e que, por isso, queria “passar um aperto” nele.

Antes disso, porém, ela apresentou diferentes versões, inclusive alegando que tentou prestar socorro à vítima, mas que não conseguiu.

A Polícia Civil disse que os dois foram ouvidos e tiveram a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio qualificado. “Em seguida eles foram encaminhados ao sistema prisional e seguem à disposição da justiça”, diz a nota.

“Ela admitiu que sofria agressões dentro de casa há algum tempo, e que ela queria que ele [o marido] passasse um aperto, mas não queria que ocorresse o que ocorreu [a morte]. Tudo foi combinado”, disseo capitão Vitor Prado em entrevista coletiva.