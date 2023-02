Mulher que desmaiou após ser golpeada com carrinho diz que não conhece agressor

A mulher que foi atingida por um golpe com um carrinho de compras disse desconhecer o agressor, identificado como Rogério Santos, 36. A vítima considera que ele assumiu o risco de matá-la e agiu intencionalmente.

“Eu perdi a consciência e os movimentos temporariamente e fui carregada por terceiros até uma cadeira de rodas, sentido uma dor insuportável na cabeça que me impedia até mesmo de falar”, disse ela ao g1, relatando que sequer chegou a olhar para ele no dia do ataque.

O caso aconteceu no dia 16 deste mês, no Atacadão Dia a Dia, no Distrito Federal. Imagens de câmera de segurança mostram que os dois estavam na fila do caixa de pagamento, quando Rogério se afastou, levantou o carrinho e atirou na cabeça da vítima.

Ao g1, o homem disse que a vítima o atacou verbalmente, o chamando de “gay”. A agredida nega essa versão.

“Ele começou a mentir, dizendo que eu o xinguei, para assim justificar a violência dele e ninguém fazer nada. Em nenhum momento eu o xinguei, nem dirigi uma palavra a este homem, nem lancei nenhum olhar para ele que pudesse resultar em um desentendimento. Eu estava apenas seguindo minha vida e meus afazeres, como uma cidadã comum. E aconteceu esse atentado”, detalhou.

Em nota à TV Anhanguera, a rede de Atacadão Dia a Dia informou que ofereceu suporte à vítima e disse repudiar qualquer forma de agressão.

A Polícia Militar divulgou que Rogério tem uma passagem criminal por tentativa de homicídio, no âmbito de violência doméstica, registrada em 2021. Ele foi encaminhado à delegacia, que registrou o caso como lesão corporal de natureza leve. Por isso, o agressor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.