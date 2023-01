Mulher que transportava 700 kg de maconha é assaltada, chama a polícia e é presa

Uma mulher de 32 anos foi presa após ela mesma chamar a polícia para apurar um assalto que sofrera em Campo Mourão, no interior do Paraná. A suspeita transportava 710 quilos de maconha no porta mala de um veículo alugado, que fora roubado, na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo o g1, a mulher foi abordada pelos assaltantes, que estavam em outro veículo, enquanto transitava por uma rodovia. Os criminosos a obrigaram a parar no acostamento e, em seguida, fugiram com o veículo.

Durante as buscas pelo veículo, agentes localizaram vários pacotes de drogas jogados no meio do mato, à beira da estrada.

Com a ajuda da locadora, o carro foi localizado abandonado em uma estrada rural próximo ao distrito de Nova Brasília. Os suspeitos não foram encontrados.

A mulher disse à polícia que a droga seria entregue na cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Depois de presa, ela foi levada para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.