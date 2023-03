Mulher revela sexo a três com ex-BBB Kleber Bambam: “Primeiro ménage”

A DJ Elis Nebsniak revelou que fez sexo a três com o ex-BBB Kleber Bambam. Em entrevista à Quem, ela explicou que o campeão do Big Brother Brasil 1 foi o primeiro a transar com ela e o marido juntos.

“Quem me acompanha já sabe que eu e meu marido temos um estilo de vida liberal com relacionamento aberto. Adoramos conhecer outras pessoas e quando elas permitem, nós até gravamos para o OnlyFans. Nosso primeiro ménage foi com o Kleber Bambam e foi uma loucura”, contou.

kleber bambam bbb1 e bbb13

Kleber Bambam venceu o BBB1 e desistiu do BBB13Foto: TV Globo/Reprodução

Kleber Bambam

Kleber BambamDivulgação

bambam1

Ele venceu a primeira edição e andava sempre com a Maria Eugênia Reprodução Globo

DJ Elis Nebsniak

DJ Elis NebsniakFoto: Instagram/Reprodução

DJ Elis Nebsniak 1

Ela é sucesso em plataformas de conteúdo adultoFoto: Instagram/Reprodução

DJ Elis Nebsniak e o marido

Elis é casada, mas vive relacionamentos poliamorososFoto: Instagram/Reprodução

Ela afirmou ainda que existem muitos famosos que curtem relações abertas e liberais, mas que tudo ocorre em segredo. “É como se fosse um universo paralelo.”

Adepta do poliamor, Elis mantém um casamento há oito anos e um namorado que vive em São Paulo. A DJ, que é sucesso no OnlyFans, relatou que os ménages costumam ser mais casuais e detalhou seus relacionamentos atuais.

“Fiquei bem envolvida com ele e resolvi contar para o meu marido. Para a minha surpresa, ele aceitou numa boa e até me deu a ideia de pedir o Felipe em namoro. Fomos em uma joalheria, comprei um par de alianças e no último fim de semana rolou o tal pedido. Nunca imaginei que seríamos um trisal. Sempre vivi presa a padrões e cercada de regras e preconceitos, hoje me sinto livre e feliz. Estou bem servida.”