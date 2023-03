Mulher trans tem o corpo queimado pelo namorado em Itabuna

Uma mulher trans teve o corpo queimado pelo companheiro em um hospital na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, no domingo (12). Karla dos Santos Ferreira, de 44 anos, acompanhava o pai até o local, quando foi surpreendida pelo ataque.

De acordo com a Prefeitura de Itabuna, o pai da mulher estava internado no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, local onde aconteceu o crime. No lugar, o companheiro a chamou para uma área externa nos fundos da unidade onde, depois de uma conversa, jogou álcool e ateou fogo em seu corpo. Não há informações sobre o paradeiro do homem.

A vítima deu entrada no hospital nesta manhã, e foi levada para a Unidade Amarela do Pronto Socorro, onde foram realizados os procedimentos médicos, e ela foi entubada. Depois, teve que ser transferida para uma unidade de referência para queimados.

Karla foi regulada e aceita pelo Hospital Geral do Estado (HGE) pela tarde, e por volta da meia-noite foi levada para Salvador em uma ambulância.

Não há novas informações sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Civil não deu um retorno até a publicação da matéria.