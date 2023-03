Mulheres batem carro após distração com turistas; assista

Um veículo, ocupado por mulheres, acabou batendo na traseira de outro carro. A situação ocorreu após a motorista se distrair elogiando dois homens que estavam passando na Praia do Sonho, em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

O vídeo, que foi gravado pelos homens, já soma mais de 1 milhão de visualizações no Instagram e no TikTok. Segundo o g1, o gerente comercial Guilherme Garcia, de 28 anos, e o comerciante Blenner Pedro Alba, de 32, caminhavam pela calçada, quando foram recebidos pelas mulheres com cantadas.

Em seguida, a colisão ocorreu e eles ainda deram risada da situação. O vídeo foi gravado devido a uma brincadeira de Blenner, que um funcionário de um quiosque teria dito que eles estavam saindo sem pagar a conta. No meio da gravação, ocorreram as cantadas.

“O carro da frente [que sofreu a batida], não sei se estava junto [com as mulheres], mas desceu um monte de cara e a gente ficou sem saber o que fazer. Se os caras estavam com elas, vai saber, né? As meninas mexendo com a gente, vai que é namorado de alguma, não sei. Para evitar confusão e, a gente estava bêbado também, entramos no carro e fomos embora”, disse.

Apesar do vídeo ter viralizado nesta semana, a gravação ocorreu em dezembro. “Eu falei: ‘Vou postar esse vídeo. É engraçado’. Na minha cabeça, eu nem imaginava [tamanha repercussão] porque no meu TikTok só tinha 28 [seguidores] e nunca dá visualização em nada. Só postei por postar. Dormi e acordei bombando”, comentou.